Kripto para cephesinde son durum: Elon Musk - Zhao savaşı büyüyor!

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandıktan sonra yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin'de toparlanma bir türlü gerçekleşmedi. Her yükseliş hareketi kar satışlarını beraberinde getirirken, Elon Musk'ın da piyasa yapıcı rolü üstlenmesi dengeleri altüst etti. Bitcoin 64 bin dolar seviyelerinden çok kısa sürede 29 bin dolara gerilerken bir süredir 35-39 bin dolar bandına sıkışmış durumda seyrediyor.

PR ÇALIŞMASI VAR

Elon Musk'ın Dogecoin için yaptığı PR çalışmasının ardı arkası kesilmiyor. Hemen her fırsatta Dogecoin'i parlatan Musk, sınırsız sayıda olan kripto paranın 1 doları aşabileceğini ima eden paylaşımlar da gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'a güvenerek Dogecoin alan milyonlarca yatırımcı mağdur oldu ve sert düşüş sonrasında güçlü toparlanma emaresi henüz görülmedi.