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Kripto para cephesinde son durum: Elon Musk - Zhao savaşı büyüyor!

Dünya kripto para savaşlarını izliyor. Attığı twitler ile kripto para borsasını alt üst eden Elon ile eski dostu ’nin patronu Zhao’nun kavgası büyüyor. Zhao sadece Musk’ı değil takipçilerini de suçladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Kripto para cephesinde son durum: Elon Musk - Zhao savaşı büyüyor!

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından 'ın CEO'su , eski arkadaşı milyarder iş adamı Elon Musk'ı eleştirmeye devam ediyor. Twitter'da 'ı takipten çıkaran CZ, 'deki düşüş sonrası sert eleştirilerini artırmaya başladı.

Kripto para piyasalarını speküle eden ve yazdıkları bağlayıcı etki gösteren 'a tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Geçtiğimiz gün Bitcoin için kırık kalp paylaşan ve satışlara neden olan Musk'ı eleştiren CZ "Başkalarının finansal durumlarına zarar veren tweetler komik ve sorumsuz olamaz" tweetini attı. Bununla yetinmeyen CZ "Zenginlerin tweetlerine göre hamle yaptıkları için zengin olan sıfır insan tanıyorum. Batmasına izin ver" tweetini de paylaşarak Musk'a yeniden taş atmış oldu.

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ
Kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandıktan sonra yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin'de toparlanma bir türlü gerçekleşmedi. Her yükseliş hareketi kar satışlarını beraberinde getirirken, Elon Musk'ın da piyasa yapıcı rolü üstlenmesi dengeleri altüst etti. Bitcoin 64 bin dolar seviyelerinden çok kısa sürede 29 bin dolara gerilerken bir süredir 35-39 bin dolar bandına sıkışmış durumda seyrediyor.

PR ÇALIŞMASI VAR
Elon Musk'ın için yaptığı PR çalışmasının ardı arkası kesilmiyor. Hemen her fırsatta Dogecoin'i parlatan Musk, sınırsız sayıda olan kripto paranın 1 doları aşabileceğini ima eden paylaşımlar da gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'a güvenerek Dogecoin alan milyonlarca yatırımcı mağdur oldu ve sert düşüş sonrasında güçlü toparlanma emaresi henüz görülmedi.

ELEKTRİK KARARI
Elon Musk, Bitcoin madenciliğinin karbon salınımını artırdığı gerekçesiyle Tesla otomobilleri Bitcoin ile satmayı durdurduğunu açıklamıştı. Bu kararın ardından da Binance CEO'su Zhao "Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur" tweetini atmıştı.

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