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Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Küçük bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeniden yükselerek kritik eşiği geçti. Altın fiyatları, ons tarafında gördüğü 1.676 dolar dibinin ardından küresel enflasyon endişelerinin artmasıyla yönünü yukarı çevirerek 1900 dolar bandını kırdı. Analistler ise altın fiyatlarının gidişatını o toplantının belirleyeceğini söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.

Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

ABD'de nisan ayı enflasyonun yüzde 4,2'lik artışla yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesinde gelmesi, halihazırda ekonomide toparlanmaya işaret eden verilere eklenince mayıs ayında piyasaların gidişatında enflasyonist endişeler ana belirleyici oldu.

Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ERKEN"
Fed yetkilileri her ne kadar söylemlerinde "faiz indirimi için erken" vurgusunu öne çıkarsa da varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya hazır olduğu mesajını vermeleri, enflasyonist endişeleri besleyen bir başka gelişme olarak öne çıktı.

Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Tüm bunlar karşısında mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine inerken, altının onsu da yüzde 7,8'lik artışla 1.906,8 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.

Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Altının ons fiyatı haziran ayına da güçlü bir görünümle başlarken, 1.916,6 dolarla yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, hareketini 1.860-1.920 dolar bandında sürdürdüğü görülüyor.

Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

GRAM ALTINDA SERT HAREKET
Öte yandan yurt içinde geçen ay dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altının fiyatı yüzde 10,4'lük değer kazancıyla 520,5 liradan kapanmasının ardından, haziranda 518-536 lira bandında seyrediyor.

Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Milliyet'te yer alan habere göre, Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajların altının ons fiyatının bundan sonraki seyri açısından kritik önem taşıdığını belirterek salgın sonrası ülkelerdeki normalleşme hızı ve aşılanmanın seyrinin de altına olan talebi şekillendirecek temel faktörler arasında yer aldığını vurguladı.

Altında bu tarihe dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Hızlı yükselişlerin ardından teknik bir düzeltme de yaşanabileceğine dikkati çeken analistler, mevcut güçlü görünümün şimdilik korunduğunu söyledi.

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