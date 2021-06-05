Son dakika: Hareketlilik başladı! 30 milyarlık 'evet'

Kısıtlı etkinlik izni nedeniyle çiftler haziran ayında ağırlıklı olarak nikah yaparken düğün organizasyonları ise temmuz, ağustos ve eylül aylarına yoğunlaştı. Kademeli normalleşme tebliğine göre 1-15 Haziran tarihleri arasında çiftlere sadece nikah seremonisi için izin veriliyor.

15 Haziran'dan itibaren de restoranlar için uygulanan kurallar dahilinde yeme-içme servisi yapılıyor. Bu esnada arka fonda müziğe izin verilirken oyun-halaydans izni ise henüz yok.