Zonguldak’ta tarlada alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başladı! Kilosu 60 lira

Bu da bizler için son derece sevindirici. İyi yönde gelişmesi rekolteyi artırmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar veriyor. Ama bakıyoruz ki gerçekten de kralların, padişahların yiyeceği dediğimiz ürüne her geçen gün talep daha da artıyor. .