Plastik ambalaj atıklarının ülkeye girişine 28 gün sonra izin verilmeyecek

PLASTİK ATIK İTHALATI MERCEK ALTINDA

Çevre kirliliğinde başı çeken plastik atıklar konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra birçok kurum ve kuruluş bu yönde çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığınca geçen ay çıkarılan tebliğ değişikliği kapsamında, plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan "etilen polimer" grubundaki plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek.

Son birkaç yılda Çin başta olmak üzere birtakım ülkelerin uygulamaya koyduğu plastik atık ithalat yasakları neticesinde, bu ürünlerin ticareti, ilgili ulusal kuralların daha esnek olduğu ülkelere kayma eğilimi gösterdi.