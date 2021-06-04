Son dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'dan yatırımcılara flaş uyarı: Acele etmeyin

Bu ortamı sağlamanın iki önemli ayağının olduğunu belirten Ergun, şunları kaydetti:

"Biri arz tarafında, biri talep tarafında. Arz tarafında şirketlerin şeffaflığı, talep tarafında ise yatırımcıların finansal okur yazarlığı. Halka açılan şirketlerin, şirketini iyi yönetmeye devam etmesi ve kamuoyunu aydınlatma konusunda şeffaf olması çok önemli. Talep tarafında da yatırımcılardan beklediğimiz, finansal okur yazarlık seviyelerini yükseltmesi.

Yatırımcılar finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenmeli, çalıştıkları aracı kurumların raporlarını, yatırım danışmanlarının tavsiyelerini incelemeli, birikimlerini, tasarruflarını bu bilgilere göre değerlendirmeli, finansal okur yazarlık seviyesini güçlendirmeli, sosyal medyaya itibar etmemeli. Çünkü artık bilgiye gerçek zamanlı çok hızlı erişilebiliyor. Yatırımcıların bilinçlendirilmesi, doğru karar alabilmesi, doğru bilgiye teşvik edilmesi çok önemli."

Ergun, doğru bilgiye teşvik etmenin en önemli ayağının doğru kaynakların kullanımı olduğuna dikkati çekerek, yatırımcıların bu kısma dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Kendilerinin de Borsa İstanbul olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ergun, Borsa olarak her zaman finansal okur yazarlığı yükseltmek adına konuya hassasiyetle yaklaştıklarını dile getirdi.