Son dakika: Zonguldak'ta tarihi gün! Asırlık rüya gerçek oluyor: Türkiye'nin enerji üssü 'Filyos Limanı'

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ LİMANI OLACAK

Öte yandan Uzun Mehmet Camii ve Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı kentte hummalı çalışmalar yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yapımına 2019 yılında başlanan ve yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii ve 2016 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyos Limanı'nda açılış yapacak.