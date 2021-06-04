Diyarbakır'da "petrol yok" diyerek beton dökülüp kapatılan kuyudan petrol akıyor





ÜZERİNE BETON DÖKÜLEN PETROL KUYUSUNUN YENİ HALİ

Türkiye, bugün Zonguldak'ta Kanuni sondaj gemisine yapılacak canlı bağlantıyla Erdoğan'dan yeni müjdeyi beklerken, Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda üretim için hummalı çalışma sürüyor.

Geçmişte "petrol bulunamadı" gerekçesiyle üzerine beton dökülerek kapatılan kuyunun son hali paylaşıldı.

Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer alan Yenişehir-1 arama kuyumuz, bugün itibariyle artezyen akışa geçti.🛢️

Millî enerjide güçlü Türkiye için çalışmalarımız devam ediyor. 🇹🇷#TürkiyePetrolleri #TPAO #Yenişehir1 #Diyarbakır pic.twitter.com/6UBK2JqgA9 — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) June 3, 2021







KUYUDAN ÇIKAN PETROL GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, kuyudan çıkan petrol görüntülendi.

TPAO'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer alan Yenişehir-1 arama kuyumuz, bugün itibariyle artezyen akışa geçti. Milli enerjide güçlü Türkiye için çalışmalarımız devam ediyor." denildi.

GÜNLÜK ÜRETİME İLAVE 6 BİN 800 VARİL

Diyarbakır'da tüm sahalarda hem TPAO'nun hem de özel sektörün petrol üretimi ve arama faaliyeti bulunuyor.