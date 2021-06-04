Son dakika: Banka hesabınızı kontrol edin! Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri hesaplarda

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.





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