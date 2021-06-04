04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Banka hesabınızı kontrol edin! Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri hesaplarda

Son dakika haberi...  Bakanı , "Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Banka hesabınızı kontrol edin! Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri hesaplarda

31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

Bakanı , "Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz" demişti.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

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