Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte gözler kira zammına çevrildi. Haziran ayında sözleşmesi dolacak olan kiracılar ve ev sahipleri, bu ay itibarıyla ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Enflasyon verisinin ardından kiralara yapılacak artış oranı da netleşti. Kira zammına ilişkin merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira arış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.

HAZİRAN AYI KİRA ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

İşte %14,13 zam oranı ile Haziran ayında yeni kira tutarları şu şekilde: