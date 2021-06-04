Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira arış oranı hesaplama!
Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği kira zammı belli oldu. Haziran ayında yapılacak yeni sözleşme ile kiralara ne kadar zam yapılacağı açıklandı. Ödenecek yeni kira miktarını merak eden kiracılar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira arış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte gözler kira zammına çevrildi. Haziran ayında sözleşmesi dolacak olan kiracılar ve ev sahipleri, bu ay itibarıyla ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Enflasyon verisinin ardından kiralara yapılacak artış oranı da netleşti. Kira zammına ilişkin merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira arış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.
HAZİRAN AYI KİRA ZAMLARI NE KADAR OLACAK?
İşte %14,13 zam oranı ile Haziran ayında yeni kira tutarları şu şekilde:
|Mevcut kira (TL)
|Zam oranı (%)
|Yeni Kira (TL)
|1000
|141,3
|1141,3
|1100
|155,43
|1255,43
|1200
|169,56
|1369,56
|1300
|183,69
|1483,69
|1400
|197,82
|1597,82
|1500
|211,95
|1711,95
|1600
|226,08
|1826,08
|1700
|240,21
|1940,21
|1800
|254,34
|2054,34
|1900
|268,47
|2168,47
|2000
|282,6
|2282,6
|2100
|296,73
|2396,73
|2200
|310,86
|2510,86
|2300
|324,99
|2624,99
|2400
|339,12
|2739,12
|2500
|353,25
|2853,25
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
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