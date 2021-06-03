Başkan Erdoğan’ın Zonguldak’tan vereceği müjde ne? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

"MÜJDEYİ TÜM ÜLKE HEYECANLA BEKLİYOR"

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, hazırlıkların devam ettiğini ve hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini aktaran Tosun, "Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi tüm ülke heyecanla bekliyor. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. İnşallah hem bölgemiz hem de Türkiye'miz için Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyle beraber yarın güzel bir gün yaşayacağız." diye konuştu.