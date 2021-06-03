Başkan Erdoğan’ın Zonguldak’tan vereceği müjde ne? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Erdoğan’ın Cuma günü Zonguldak'ta duyuracağı müjdeye dair heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Peki, Başkan Erdoğan’ın Türkiye’ye vereceği müjde ne? İşte son dakika ekonomi haberinin detayları…
SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Başkan Erdoğan'ın Cuma günü Zonguldak'ta duyuracağı müjdeye ilişkin tüm Türkiye'yi merak ettiren bir paylaşım geldi.
🗓04.06.2021— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 3, 2021
⏱18:00
⏳⏳⏳ 🇹🇷 pic.twitter.com/VsQE6zfoMK
Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "tarih 04.06.2021 ve saat 18:00" notunu düştü.
MÜJDE NE? MERAKLA BEKLENİYOR!
Peki, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye vereceği müjde ne? İşte son dakika ekonomi haberinin detayları…
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Geçtiğimiz Salı günü TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız" demişti.
"CUMA GÜNÜ BİR MÜJDE AÇIKLAYACAĞIZ"
"Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Yeni çok modern bir maske fabrikasının açılışını da aynı gün yapacağız."
FAHRETTİN ALTUN: NEFESLER TUTULDU
Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.
KARADENİZ'de 405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU
Öte yandan geçen yıl Karadeniz'de yapılan keşif çalışmalarında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmutu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üretimin ise 2023 yılına kadar başlayabileceğini aktarmıştı.
MÜJDE İÇİN GERİ SAYIM
Yarın Zonguldak'ı ziyaret edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaret sırasında vereceği müjdeler nedeniyle kentte heyecan yaşanıyor.
Yoğun bir hazırlık yapıldığı bilinen Zonguldak'ta, dört bir yan Türk bayrakları ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi.
"MÜJDEYİ TÜM ÜLKE HEYECANLA BEKLİYOR"
AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, hazırlıkların devam ettiğini ve hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini aktaran Tosun, "Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi tüm ülke heyecanla bekliyor. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. İnşallah hem bölgemiz hem de Türkiye'miz için Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyle beraber yarın güzel bir gün yaşayacağız." diye konuştu.
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