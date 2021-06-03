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Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan’ın Zonguldak’tan vereceği müjde ne? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

Başkan Erdoğan’ın Zonguldak’tan vereceği müjde ne? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Başkan Erdoğan’ın Cuma günü 'ta duyuracağı müjdeye dair heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Peki, Başkan Erdoğan’ın ’ye vereceği müjde ne? İşte son dakika ekonomi haberinin detayları…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Başkan Erdoğan’ın Zonguldak’tan vereceği müjde ne? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Başkan Erdoğan'ın Cuma günü 'ta duyuracağı müjdeye ilişkin tüm 'yi merak ettiren bir paylaşım geldi.

Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "tarih 04.06.2021 ve saat 18:00" notunu düştü.

MÜJDE NE? MERAKLA BEKLENİYOR!

Peki, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye vereceği müjde ne? İşte son dakika ekonomi haberinin detayları…

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz Salı günü 'de önemli açıklamalarda bulunan Başkan , petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız" demişti.

"CUMA GÜNÜ BİR MÜJDE AÇIKLAYACAĞIZ"

"Cuma günü Zonguldak'ta 'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Yeni çok modern bir maske fabrikasının açılışını da aynı gün yapacağız."

FAHRETTİN ALTUN: NEFESLER TUTULDU

Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.



KARADENİZ'de 405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU

Öte yandan geçen yıl Karadeniz'de yapılan keşif çalışmalarında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmutu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üretimin ise 2023 yılına kadar başlayabileceğini aktarmıştı.

MÜJDE İÇİN GERİ SAYIM

Yarın Zonguldak'ı ziyaret edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaret sırasında vereceği müjdeler nedeniyle kentte heyecan yaşanıyor.

Yoğun bir hazırlık yapıldığı bilinen Zonguldak'ta, dört bir yan Türk bayrakları ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi.

"MÜJDEYİ TÜM ÜLKE HEYECANLA BEKLİYOR"

İl Başkanı , hazırlıkların devam ettiğini ve hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini aktaran Tosun, "Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi tüm ülke heyecanla bekliyor. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. İnşallah hem bölgemiz hem de Türkiye'miz için Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyle beraber yarın güzel bir gün yaşayacağız." diye konuştu.

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