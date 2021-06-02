Dolar kuru son dakika: 2 Haziran dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?

Dolarda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerle piyasalarda hareketlilik yaşanırken, dolar kurunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Dolar/TL, 8,7738 seviyesini gördükten sonra sabah saatlerinde önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 8,62'li seviyelere geriledi. Peki, şu dakikalarda piyasalarda son durum ne? 2 Haziran dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte cevaplar...

DOLAR NE KADAR?

İşe 2 Haziran güncel döviz kurları:

Analistler, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamaların gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın ise sürdüğünü söyledi.