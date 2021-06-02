Dolar kuru son dakika: 2 Haziran dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?
Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru güne yükselişle başlamasının ardınan sabah saatlerinde 8,60 seviyelerine geriledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kuru, dün en düşük 8,4725 ve en yüksek 8,5419 seviyelerini gördükten sonra günü yüzde 0,6 artışla 8,5370 seviyesinden tamamlamıştı. Peki, şu dakikalarda piyasalarda son durum ne? 2 Haziran dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte merak edilenler...
Dolarda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerle piyasalarda hareketlilik yaşanırken, dolar kurunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Dolar/TL, 8,7738 seviyesini gördükten sonra sabah saatlerinde önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 8,62'li seviyelere geriledi. Peki, şu dakikalarda piyasalarda son durum ne? 2 Haziran dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte cevaplar...
DOLAR NE KADAR?
İşe 2 Haziran güncel döviz kurları:
Analistler, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamaların gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın ise sürdüğünü söyledi.
Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın videokonferans yöntemiyle düzenleyeceği yatırımcı toplantısında verilecek mesajların izleneceğini bildirdi.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK BİR SEYİR İZLİYOR
Küresel piyasalar, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamalarla karışık bir seyir izliyor.
Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceği düşüncesi yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirse de emtia fiyatlarındaki oynaklık, artan enflasyon endişeleri ve buna paralel para politikalarına ilişkin belirsizlikler risk iştahının güçlenmesini engelliyor.
Dün açıklanan verilere göre, ABD ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerinde yükselmesi ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliği artırırken, aktivitede sektör ve ülke bazlı önemli ayrışmaların devam ettiği görüldü.
ABD'de imalat sanayi PMI 62,1 ile tarihi zirvesine çıkarken, ISM imalat sanayi PMI, 61,2 ile tahminleri aştı.
Verilerin ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.
Avrupa tarafında imalat sanayi PMI, Almanya'da 64,4, Avro Bölgesi'nde 63,1 ve İngiltere'de 65,6 ile ekonomide çarkların güçlü bir şekilde döndüğüne işaret etti.
Verilerden destek bulan Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.
Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,1 düşüşle 1,2213'ten kapanış yapmasının ardından bugün Asya piyasalarında 1,2220 seviyesinde işlem görüyor.
Piyasalardaki yön arayışının bugün Asya pay piyasalarına da hakim olduğu görülüyor. Avustralya'da açıklanan 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yüzde 1,8 ile beklentileri aşmasının ardından S&P ASX200 endeksi yüzde 1'e yakın artış kaydetti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.
Yurt içinde, dün pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazanarak günü 1.432,04 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,6 artışla 8,5370'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün Asya piyasalarındaki hacimsiz işlemlerde 8,7738 ile zirvesini görmesinin ardından bankalararası piyasanın açılışında 8,6270 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, yükselişlerin ivme kazanması için 1.440 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankaların faiz oranları değişti: 2 Haziran Halkbank, Ziraat, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Dolar kuru son dakika: 2 Haziran dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?
- ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- EURO 2020 öncesi son hazırlık maçı! Türkiye Moldova maçı ne zaman? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?
- Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama!
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...
- Detaylar açıklandı! Telafi eğitim nasıl olacak? MEB 2021 telafi eğitimi ne zaman başlayacak, bitecek?
- Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?
- Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...
- Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?
- Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
- 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman?