Bankaların faiz oranları değişti: 2 Haziran Halkbank, Ziraat, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesini araştırıyor. Koronavirüs salgını sonrası bankalar bazı kampanyalar yapmıştı. Uygun maliyetli kredi kampanyalarının sona ermesi ile birlikte faiz oranları yükseldi. Haziran ayı itibarıyla bankalar faiz oranlarını güncelledi. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 2 Haziran güncel faiz oranları...
Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Haziran ayına girmemiz ile birlikte bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti. Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya tüm ihtiyaçlar için gerekli nakit ihtiyacı karşılamak isteyn vatandaşlar, bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 2 Haziran güncel faiz oranları...
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
2 Haziran tarihli güncel kredi faiz oranları şu şekilde:
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.37
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,61
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.60
Konut kredisi: 1.45
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,32
VAKIFBANK 0 KM TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI
Kredinizi,
Aylık eşit taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir taksitli
Son taksit balon ödemeli
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.
Kampanya Koşulları:
Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir.
Nihai fatura değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.
Hayat sigortası zorunluluğu yoktur.
Kredinin Özellikleri:
Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) Taksit Tutarı
50.000 TL 60 Ay %1.50 1.369,60 TL
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.44
Taşıt kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.74
YAPI KREDİ KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,89-2,57
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.45
FİBABANKA KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59'dan başlıyor. Miktara ve vadeye göre 1.72'ye kadar çıkıyor.
Taşıt kredisi:1,78
Konut kredisi: 1,74
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.84'den başlıyor.
Taşıt kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)
GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA
Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)
Toplam Maliyet (TL)
15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
25.000 1,72 36 990,93 125,00 431,25 28,2785 35.804,70
50.000 1,70 36 1974,27 250,00 862,50 27,9164 71.336,03
75.000 1,69 36 2955,71 375,00 1293,75 27,7356 106.799,48
100.000 1,69 36 3940,95 500,00 1725,00 27,7356 142.399,20
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- Bankaların faiz oranları değişti: 2 Haziran Halkbank, Ziraat, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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