Bakan Muş mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı! Geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artış!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu. Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeridir." ifadelerini kullandı.
Piyasaların merakla beklediği mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık." dedi.
13,5 MİLYAR TL DÜZEYİNİ AŞTI
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta." ifadelerini kullandı
TÜRKİYE YÜZDE 7 BÜYÜDÜ
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı birinci çeyreğinde %7,0 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,0 arttı.
BİLGİ VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %18,1 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5, hizmetler %5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.
GSYH 2021 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 386 MİLYAR 347 MİLYON TL OLDU
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.
YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %7,4 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %11,4 arttı.
MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %3,3 ARTARKEN İTHALATI %1,1 AZALDI
Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,3 artarken ithalatı %1,1 azaldı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,0 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,0, net işletme artığı/karma gelir ise %39,1 arttı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %35,5 OLDU
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %39,0 iken bu oran 2021 yılında %35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %41,9'dan %45,8'e arttı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar açıklandı! Telafi eğitim nasıl olacak? MEB 2021 telafi eğitimi ne zaman başlayacak, bitecek?
- Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?
- Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...
- Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?
- Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
- 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman?
- Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...
- Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...
- Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?
- Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...