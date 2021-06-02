02 Haziran 2021, Çarşamba
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Bakan Muş mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı! Geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artış!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu. Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeridir." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Bakan Muş mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı! Geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artış!

Piyasaların merakla beklediği mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık." dedi.

13,5 MİLYAR TL DÜZEYİNİ AŞTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta." ifadelerini kullandı

TÜRKİYE YÜZDE 7 BÜYÜDÜ

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı birinci çeyreğinde %7,0 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,0 arttı.

BİLGİ VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %18,1 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5, hizmetler %5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.

GSYH 2021 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 386 MİLYAR 347 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %7,4 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %11,4 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %3,3 ARTARKEN İTHALATI %1,1 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,3 artarken ithalatı %1,1 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,0 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,0, net işletme artığı/karma gelir ise %39,1 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %35,5 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %39,0 iken bu oran 2021 yılında %35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %41,9'dan %45,8'e arttı.

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