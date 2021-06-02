Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım aylığı ödemeleri için araştırmalar başladı. Haziran ayı maaş ödemelerinin yatıp, yatmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Haziran ayına ilişkin evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama!
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...
- Detaylar açıklandı! Telafi eğitim nasıl olacak? MEB 2021 telafi eğitimi ne zaman başlayacak, bitecek?
- Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?
- Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...
- Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?
- Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
- 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman?
- Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...
- Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...
- Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...