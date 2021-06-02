Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Haziran ayına ilişkin evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.