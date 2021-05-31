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Son dakika: Milyonlar bu haberi bekliyordu! Kamu işçisi için istenen brüt ücret belli oldu

Son dakika haberine göre; Milyonlarca kamu işçisinin gözü bu haberde... ve , kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Milyonlar bu haberi bekliyordu! Kamu işçisi için istenen brüt ücret belli oldu

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında. 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek.

ve kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Bakanı 'e sundu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.

İkinci altı ay için ise oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.

Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında bin 500 TL ek ödeme yapılması istendi.

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Kamu işçisi için istenen brüt ücret belli oldu KAMU İŞÇİSİ İÇİN İSTENEN BRÜT ÜCRET BELLİ OLDU

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