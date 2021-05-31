Son dakika: Milyonlar bu haberi bekliyordu! Kamu işçisi için istenen brüt ücret belli oldu

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.