Mahalle bakkallarına koruma: AVM ve zincir marketlerle ilgili yasa teklifi
Hükümet, mahalle bakkallarını korumaya alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AVM ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Cumhurbaşkanlığında önümüzdeki hafta toplantı yapılacak ve teklifin kısa sürede Meclis gündemine taşınması sağlanacak. Peki, yeni yasayla birlikte neler değişecek? İşte taslakta bulunan bazı düzenlemeler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AVM ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.
Cumhurbaşkanlığında önümüzdeki hafta toplantı yapılacak ve teklifin kısa sürede Meclis gündemine taşınması sağlanacak. Taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle:
PAZAR GÜNÜ KAPALI:
Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak.
Ayrıca pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Haftanın bir günü AVM'lerin de kapalı olması tartışılıyor ancak bunun bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.
200 METRE MESAFE:
Teklifte,mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak.
AYNI SOKAK VE KÖYLER:
Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak.
TELEFON, SİGARA, MOBİLYA:
Zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.
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