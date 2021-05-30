30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika | Resmi Gazete’de yayımlandı | "Sahte banknotlar" ile ilgili yönetmelikte flaş değişiklik

HABERİ | Sahte banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ’nin 30 Mayıs 2021 Pazar günkü sayısında yayımlandı. Gazetede, " merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur.” ifadeleri yer aldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Son dakika | Resmi Gazete’de yayımlandı | Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelikte flaş değişiklik

SON DAKİKA HABERİ | Sahte banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 'nin 30 Mayıs 2021 Pazar günkü sayısında yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN "SAHTE BANKONOT" YÖNETMELİK AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

" merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini yürütür.

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