Evlilik planları yapanlara faizsiz kredi! Yeni evlenecek gençler dikkat

"Yılda ortalama 600 bin çiftin evlendiği ve piyasa için hayati önem taşıyan düğün sektörü için takvim bir an önce açıklanmalı. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla yaz sezonunda düğünler için esneklik getirilmeli. Özellikle açık hava ve kır düğünleri virüs kuralları ile 1 Haziran'dan itibaren açılmalı."