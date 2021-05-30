Zincir marketlerde yeni dönem! O ürünler satılmayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak.
PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK MI?
Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde.
Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.
BULVARDA 2 KİLOMETRE KURALI
Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak. Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak.
Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak. Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek. Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi. Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek.
TELEFON, SİGARA, MOBİLYA
ZİNCİR marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.
AVM'LER ARASI 5 KİLOMETRE
YENİ açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak.
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