Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bankacılık sektörü bugün uluslararası rekabet gücüne sahip olmanın yanında, bölgenin en güçlü, en gelişmiş sektörü konumunda.

Öncü göstergeler küresel ekonominin üretim ve ticarette salgın öncesi seviyeleri geçtiğini gösteriyor, ancak ben bu gidişata temkinli bir iyimserlikle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum.

Önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri salgının seyri ve aşılamaya ilişkin gelişmeler olacak.

Ekonomi yönetimi olarak bir taraftan tüm çabamızla pandemi ile mücadele ediyor, diğer taraftan da yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz.

Salgının başında bu yana 79 milyar TL harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz.

Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceğiz.

BÜYÜME VE ENFLASYON MESAJI

Pandemi nedeniyle gerekli her türlü harcamayı yapmakta kararlıyız.

Şu anda en önemli önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın kontrol altında tutulması, işgücü piyasalarının canlanmasıdır.

Büyüme oranının yüzde 6 düzeyinde olacağını öngörüyoruz.

Enflasyonla mücadelede maliye politikası para politikasını destekleyecek.

Kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız.

Ekonomi politikalarında şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artıracağız.

Olası tüm şoklara karşı daha dirençli bir ekonomik yapıyı kurma çabası içindeyiz.

Bankacılık sektörü 6,5 trilyon TL'ye ulaşan büyüklüğü ile finansal sistemin yüzde 85'ini oluşturuyor. Bankacılık sektöründe riskler dengeli bir dağılıma sahip.

Bankacılık sektöründe risklerde yüksek bir yoğunlaşma söz konusu değil.