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Dikkat dolandırıcılar iş başında! Tatiliniz zehir olmasın

Tatil planları yapanlar dikkat... Tatil sezonu yaklaşırken, dolandırıcılar da harekete geçti. Tatil paketi almak ya da villa kiralamak isteyenler hedef oldu. Türkiye Direktörü , tatilcilere uyarılarda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Dikkat dolandırıcılar iş başında! Tatiliniz zehir olmasın

Tatil sezonu yaklaşırken, dolandırıcılar da harekete geçti. Tatil paketi almak ya da villa kiralamak isteyenler hedef oldu. Türkiye Direktörü Alev Akkoyunlu, tatilcilere şu uyarıları yaptı:

havalesi ile ödeme yapmayın. İşleminizi sanal kart ile gerçekleştirin.
■ Benzer villaların fiyatıyla karşılaştırma yapın.


üyesi olan seyahat şirketi ya da acentesi aracılığıyla rezervasyon gerçekleştirin.


■ Mülkün sahibini ve ayrıntılarını öğrendikten sonra, internette araştırma yapın. İlanlardaki fotoğrafları kontrol edin.
■ Rezervasyon sözleşmesi yollanmasını isteyin.


■ Siz kiraladıktan sonra mülkün müsaitlik takviminin güncellenip güncellenmediğine bakın.


■ Mülkün fotoğrafları için tersine görsel arama yapın. Aynı fotoğrafın birkaç farklı mülk için kullanıldığını görürseniz, muhtemelen bir dolandırıcılıktır.

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