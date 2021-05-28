Emlak vergisi için son 4 gün! Emlak vergisinden kimler muaf?
Emlak vergisinde son 4 gün... Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Bu yıl emekli olanlar ise önümüzdeki yıl muafiyetten yararlanacak...
Ev sahiplerinin bu yıl ödeyeceği emlak vergisinde ilk taksit döneminin sonuna yaklaşıldı. Belediyelere verilen vergide ödemeler 31 Aralık günü sona erecek. Bazı kesimler ise vergiden muaf. İşte evi olmasına karşın bu yıl emlak vergisi ödemeyecek kesimler:
● KİMLER ÖDEMİYOR?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, işsizler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler.
● HANGİ ŞARTLAR VAR?
Tek evin olması ve bunun da brüt 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor. Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.
● AYNI EV İKİ KİŞİYE AİTSE?
200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.
● KONUTTA OTURMA ŞARTI VAR MI?
Hayır. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturanlar da emlak vergisi ödemiyor. Ancak bu ev kiradaysa, kira gelir vergisi söz konusu oluyor.
● DUL MAAŞI ALANLAR ÖDER Mİ?
Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de ödemiyor.
● YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?
Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecek.
● HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?
Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konutunun olması gerekiyor.
● BAŞVURU ŞART MI?
Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.
● ARSASI OLAN EMEKLİLER NE YAPACAK?
Vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar yararlanamıyor.
● KAT İRTİFAKLI TAPU SAHİPLERİ İÇİN DURUM DEĞİŞİR Mİ?
Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemez.
İADE İMKANI VAR
Muaf olmasına karşın emlak vergisi ödemiş olanlara yatırdıkları paraları geri alma imkanı sunuluyor. Ancak en çok 5 yıllık süre için geri ödeme yapılıyor. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.
YÜZDE 4.55 ARTTI
Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemelerinin pazartesi günü sona ereceğini belirterek, "2021 yılı emlak vergilerinin matrahı yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.55 artırılırken, çevre temizlik vergisinde artış yüzde 9.11 oldu" dedi.
YAPILANDIRMA İMKANI GELİYOR
Emlak vergisinde geçmiş borçlar için de yapılandırma imkanı geliyor. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak. İlk taksit ve peşin ödeme için ise son tarih 30 Eylül olacak. Başvuranlar, emlak vergisi borçlarını faizini/gecikme zammını sildirip Yİ-ÜFE güncellemesiyle ödeyecek. Taksit olabilecek.
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