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Son dakika: AK Parti de seferber oldu! Kuraklık için çiftçiye destek

Son dakika haberine göre Dünya pandemiyle birlikte bu yıl büyük bir kuraklık ile de mücadele etmeye başladı. 'nin belli bölgelerinde özellikle tahıl ve bakliyat üreticilerini etkileyen kuraklık için de seferber oldu.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika: AK Parti de seferber oldu! Kuraklık için çiftçiye destek

Sıkıntı yaşayabilecek üreticinin sorunlarının çözümü için çalışmalar başlarken, ücretsiz tohum, mazot ve gübre gündemde. 'nin belli bölgelerinde özellikle tahıl ve bakliyat üreticilerini etkileyen kuraklık için de seferber oldu.

Sıkıntı yaşayabilecek üreticinin sorunlarının çözümü için çalışmalar başlarken, ücretsiz tohum, mazot ve gübre gündemde.

ÜCRETSİZ GÜBRE ÖNERİSİ
Kuraklık , ve bölgeleri ile 'in iç kesimlerinde etkili oluyor. Hükümet çiftçilerdin ve 'na olan borçlarını erteledi.



Ancak çiftçiler AK Partili milletvekillerine Türkiye'nin her yerinde kuraklık nedeniyle gelinen noktayı anlatıp sorunlarına çözüm istedi. Kuraklığın özellikle bakliyat ve tahılı etkilediği bildirildi. AK Parti de çözüm için kolları sıvadı.



Başkan 'a da bilgi verilerek Tarım ve Orman Bakanı 'ye sorunlar iletildi. Öneri olarak da, "ürünü tarlada kalan çiftçilere, tarımsal destek ödemesi yapılması, önümüzdeki yıl ücretsiz tohum, gübre ve mazot verilmesi" sıralandı.



HAZIRLIKLARA BAŞLANDI
kuraklığın etkilerini tüm boyutları ile ortaya koymak için sahaya inip tespitler yapıyor. Tarlada kalan ürün ile ilgili bu çalışmalar sonrasında bir tablo ortaya çıkacak.

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