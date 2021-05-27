Son dakika: AK Parti de seferber oldu! Kuraklık için çiftçiye destek
Son dakika haberine göre Dünya pandemiyle birlikte bu yıl büyük bir kuraklık ile de mücadele etmeye başladı. Türkiye'nin belli bölgelerinde özellikle tahıl ve bakliyat üreticilerini etkileyen kuraklık için AK Parti de seferber oldu.
Sıkıntı yaşayabilecek üreticinin sorunlarının çözümü için çalışmalar başlarken, ücretsiz tohum, mazot ve gübre gündemde.
ÜCRETSİZ GÜBRE ÖNERİSİ
Kuraklık İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili oluyor. Hükümet çiftçilerdin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçlarını erteledi.
Ancak çiftçiler AK Partili milletvekillerine Türkiye'nin her yerinde kuraklık nedeniyle gelinen noktayı anlatıp sorunlarına çözüm istedi. Kuraklığın özellikle bakliyat ve tahılı etkilediği bildirildi. AK Parti de çözüm için kolları sıvadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verilerek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorunlar iletildi. Öneri olarak da, "ürünü tarlada kalan çiftçilere, tarımsal destek ödemesi yapılması, önümüzdeki yıl ücretsiz tohum, gübre ve mazot verilmesi" sıralandı.
HAZIRLIKLARA BAŞLANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığın etkilerini tüm boyutları ile ortaya koymak için sahaya inip tespitler yapıyor. Tarlada kalan ürün ile ilgili bu çalışmalar sonrasında bir tablo ortaya çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Okullarda telafi eğitim zorunlu mu? 2021 telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Hangi sınıflara olacak?
- A101 27 Mayıs 2021 kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Birçok kategoride dev indirim
- Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...
- Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Beşiktaş, Galatasaray...
- Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...
- Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...
- Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...
- 5 yıl vadeli 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Üstelik sıfır faiz fırsatı! Halkbank başvuru şartları...
- Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...
- SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...
- 10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...