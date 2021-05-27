Son dakika: AK Parti de seferber oldu! Kuraklık için çiftçiye destek





HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığın etkilerini tüm boyutları ile ortaya koymak için sahaya inip tespitler yapıyor. Tarlada kalan ürün ile ilgili bu çalışmalar sonrasında bir tablo ortaya çıkacak.

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