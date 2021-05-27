27 Mayıs 2021, Perşembe
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Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişikliği

mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu veya konsinyi işletmeye tesliminde (ÖTV) doğacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, (III) Sayılı Liste kapsamındaki tütün mamulleri, alkollü ve alkolsüz içecek gibi ürünlerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi anında meydana gelecek.

Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, söz konusu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek.

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