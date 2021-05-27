Yapılandırmadan Bağ-Kur’lulara emeklilik fırsatı! Sigortalılık süresini ihya edenler, borcun sadece üçte birini ödeyecek

Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabiliyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak.