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Binlerce firmaya nefes olacak! Hangi bankalar Nefes Kredisi veriyor? İşte detaylar...

Binlerce firmaya Nefes Kredisi ile yardım yapılacak. 6 ayı ödemesiz Nefes Kredisi için başvurular 1 Haziran’da başlıyor. 10 banka kredi kullandıracak. Peki, hangi bankalar 'Nefes Kredisi' veriyor? İşte Nefes Kredisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Binlerce firmaya nefes olacak! Hangi bankalar Nefes Kredisi veriyor? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın binlerce işletmeye müjdesini verdiği 'Nefes Kredisi', 1 Haziran'da başlıyor.




Salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak.




ÜST LİMİT 200 BİN TL
Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Hazine destekli kefaletiyle sağlanacak kredinin faiz/kâr payı oranı da yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi. Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020'de cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin, 1-10 milyon lira olanlar 200 bin lira kredi kullanabilecek.



NASIL BAŞVURULACAK?
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, krediden yararlanmak isteyenlerin üyelik belgesini veya odaborsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecekleri belirtti. Kredi için başvuru bankalara yapılacak.

HANGİ BANKALAR VAR?
Ziraat Bankası, , Türkiye Halk Bankası, , Garanti Bankası, , Akbank, , Ziraat Katılım Bankası ve .

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