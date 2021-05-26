Araç sahipleri dikkat Trafik cezası ve MTV'de büyük indirim yapılacak

PEŞİN TERCİH AVANTAJLI

Posta'nın haberine göre, yasa teklifinin detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir düzenlemenin yer aldığı görülüyor. Bu detay da trafik cezası ile köprü ve otoyol kaçak geçiş gibi idari para cezalarıyla ilgili. Normalde vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra anaparaya enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödemede ise enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. Bir başka deyişle anaparada indirim yok.