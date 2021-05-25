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Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankasında görev değişikliği

Son dakika haberleri... () Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. getirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2021
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankasında görev değişikliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

Özbaş'tan boşalan TCMB Başkan Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

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