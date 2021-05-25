25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli olmak için prim günü sayanlar dikkat! Hesaplı emeklilik müjdesi

Emekli olmak için prim günü sayanlar dikkat! Hesaplı emeklilik müjdesi

Emekli olmak isteyen fakat prim gününü sayanları yakından ilgilendiren gelişme... Emekli olmak için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Yeni yapılandırma yasası bunları avantajlı şekilde ihya etme fırsatı sunuyor. Böylece ödenen süre kadar beklemeden emekli olunacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
Emekli olmak için prim günü sayanlar dikkat! Hesaplı emeklilik müjdesi

Yeni yapılandırma yasası, kamuya borcu olanları rahatlatırken; binlerce Bağ- Kur'luya da emeklilik fırsatı doğurdu.

Daha önce borcu olduğu için günleri durdurulan 'lular bu primlerini canlandırarak emekli olabilecek.

Durdurulan günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Böylece ödenen süre kadar beklemeden emekli olunacak.

4 AY SÜRE VAR
Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulanların ihya (canlandırma) başvuruları, yasanın 'de yayımı tarihini takip eden ay başında başlayacak. 4 aylık bir başvuru süresi olacak.

İhya için 'na başvurulacak.

Borcun tamamının ilk taksit ödeme döneminde yani 31 Ekim'e kadar yapılması zorunluluğu olacak.

Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.

NASIL HESAPLANACAK?


Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ- Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyor.

Yeni düzenlemeye göre; ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde 'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA