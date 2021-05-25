Emekli olmak için prim günü sayanlar dikkat! Hesaplı emeklilik müjdesi
Emekli olmak isteyen fakat prim gününü sayanları yakından ilgilendiren gelişme... Emekli olmak için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Yeni yapılandırma yasası bunları avantajlı şekilde ihya etme fırsatı sunuyor. Böylece ödenen süre kadar beklemeden emekli olunacak.
Yeni yapılandırma yasası, kamuya borcu olanları rahatlatırken; binlerce Bağ- Kur'luya da emeklilik fırsatı doğurdu.
Daha önce borcu olduğu için günleri durdurulan Bağ-Kur'lular bu primlerini canlandırarak emekli olabilecek.
Durdurulan günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Böylece ödenen süre kadar beklemeden emekli olunacak.
4 AY SÜRE VAR
Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulanların ihya (canlandırma) başvuruları, yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden ay başında başlayacak. 4 aylık bir başvuru süresi olacak.
İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak.
Borcun tamamının ilk taksit ödeme döneminde yani 31 Ekim'e kadar yapılması zorunluluğu olacak.
Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.
NASIL HESAPLANACAK?
Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ- Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyor.
Yeni düzenlemeye göre; ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.
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