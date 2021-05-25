Emekli olmak için prim günü sayanlar dikkat! Hesaplı emeklilik müjdesi

Yeni düzenlemeye göre; ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

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