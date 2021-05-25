GSS borcu olanlar dikkat! Faiz ve cezalar tarih oluyor
GSS borcunu ödemek isteyenler dikkat! Meclis'e sunulan torba yasa teklifi kapsamında Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun anaparasını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezaları siliniyor. Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanlar, yasa yayınladıktan sonra 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecek.
Meclis'e sunulan torba yasa teklifi kapsamında Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun anaparasını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezaları siliniyor.
Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanlar, yasa yayınladıktan sonra 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecek.
Gelir testine girip de hane içinde kişi başı düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinden (bin 192 liradan) az çıkanların prim borçları silinecek.
BAŞVURU ŞARTI YOK
Aynı imkan önceki yapılandırma yasasında da sağlanmıştı. GSS borçları için tanınan süre 30 Nisan'da dolmuştu.
GSS primi borcunu ödemek için başvuru şartı aranmıyor, doğrudan ödeme yapılabiliyor.
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