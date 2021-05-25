25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri GSS borcu olanlar dikkat! Faiz ve cezalar tarih oluyor

GSS borcu olanlar dikkat! Faiz ve cezalar tarih oluyor

borcunu ödemek isteyenler dikkat! Meclis'e sunulan torba yasa teklifi kapsamında Nisan ayı ve öncesine ait (GSS) borcunun anaparasını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezaları siliniyor. Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanlar, yasa yayınladıktan sonra 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
GSS borcu olanlar dikkat! Faiz ve cezalar tarih oluyor

Meclis'e sunulan torba yasa teklifi kapsamında Nisan ayı ve öncesine ait () borcunun anaparasını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezaları siliniyor.

Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanlar, yasa yayınladıktan sonra 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecek.

Gelir testine girip de hane içinde kişi başı düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinden (bin 192 liradan) az çıkanların prim borçları silinecek.

BAŞVURU ŞARTI YOK


Aynı imkan önceki yapılandırma yasasında da sağlanmıştı. GSS borçları için tanınan süre 30 Nisan'da dolmuştu.

borcunu ödemek için başvuru şartı aranmıyor, doğrudan ödeme yapılabiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA