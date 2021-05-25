Milyonlara yeni kredi fırsatı! Nefes kredisine başvurular ne zaman başlıyor? Kredi fırsatından kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Son dakika haberine göre; Pandeminin etkisini azaltmak için verilen destekler adeta can suyu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayici, tüccar, büyük şirketlere müjdesini verdiği "Nefes Kredisi"nin çerçevesi netleşti. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Diğer nefes kredilerinden farklı olarak Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı.
Pandeminin etkisini azaltmak için verilen destekler adeta can suyu oluyor. Nefes Kredisi'ne başvurular 1 Haziran'da başlayacak. 1.4 milyon esnafa hibe destek başvuruları ise bugün. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Edinilen bilgiye göre kredi piyasa faizinin çok altında kullandırılacak.
PİYASA FAİZİNİN ALTINDA KREDİ
Pandemi sürecinin ticarete, ekonomiye etkilerini azaltmak için işletmelere yönelik destekler devam ediyor. Nefes kredisi piyasalara da önemli destek unsuru olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi işletmelere düşük faizli kredi imkânı sunuyor. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Edinilen bilgiye göre kredi piyasa faizinin çok altında kullandırılacak.
Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek. Nefes kredisinin ciro düşüşü olan firmalara verilmesi konusu değerlendiriliyor. TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında bu bankalar aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak.
Başvurular nefes kredisi protokolüne imza atan bankalara yapılacak. Nefes kredisinden yararlanma koşulları daha öncekilere göre kolaylaştırılacak.
6 AY ÖDEMESİZ DESTEK
Kredinin toplam hacmi oda ve borsaların bunun için ayırabilecekleri kaynakları merkeze bildirmeleri ile netleşecek. İlk taksit ödemelerinin daha önceki kredi desteklerinde olduğu gibi 6 ay ödemesiz olması durumunda ilk taksitler gelecek yıl ödenecek.
ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR
Ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen 1.4 milyon esnafa verilecek hibe destek programına başvurular da bugün başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.
YÜZLERCE MESLEK GRUBU DESTEK ALABİLECEK
Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ile 5 bin lira ödeme yapılacak. Tiyatrocu, hamal, arzuhalci, ressam, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör, pansiyoncu, gözlemeci, güzellik salonu, pazarda çiçek satanların da aralarında yer aldığı yüzlerce meslek grubu hibe desteği alabilecek.
Hibe desteği kapsamında 5 bin lira ile desteklenecek işletmelerin bulunduğu 35, 3 bin lira hibe verilecek de 304 ekonomik faaliyet bulunuyor. Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.
Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.
KREDİDEN KİMLER YARARLANACAK?
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar nefes kredisine ilişkin süreçle bizzat ilgileniyor. Bu kredi TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye işletmelere veriliyor. Krediden, bankaların kurumsal, ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri yararlanacak.
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