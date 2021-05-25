25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri e-Devlet esnaf destek başvuru ekranı: 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

e-Devlet esnaf destek başvuru ekranı: 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? Pandemiden en çok etkilenen esnaflar için hükümet desteği devam ediyor. İki grup halinde hibe desteği müjdesinin verilmesinin ardından gözler başvuru detaylarına çevrilmişti. Yapılan açıklamaya göre, hibe desteğine başvurular bugün itibarıyla başladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte e-Devlet ...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
e-Devlet esnaf destek başvuru ekranı: 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Esnaf hibe desteği başvuru işlemleri başladı. Başkan Erdoğan, esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik tek seferde hibe desteği verileceğini müjdelemişti. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. İki grup halinde verilecek hibe desteğine başvurular bugün itibarıyla yapılabilecek. Peki, 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? Kimler hibe desteğinden faydalanabilir? İşte e-Devlet ...

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanlığı'nın takvimine göre, 2021 esnaf hibe desteği başvuruları 25 Mayıs Salı günü başladı. Başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?

25 Mayıs'ta başlayacak hibe desteğine başvurular 30 gün sürecek ve 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU TAKVİMİ

30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

Başvuru takvimi şöyle olacak:

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.

30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

ESNAFA İKİ GRUP HALİNDE DESTEK SAĞLANACAK

Esnafa iki grup halinde destek sağlanacak. Birinci gruptaki 235 bin esnafa 5.000 TL, ikinci gruptaki 1 milyon 150 bin işletmeye de 3.000 TL hibe ödemesi yapılacak.

5.000 TL HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

5 bin TL hibe verilecek birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.

3.000 TL HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

3 bin TL destek verilecek ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA