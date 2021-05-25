e-Devlet esnaf destek başvuru ekranı: 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

5.000 TL HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

5 bin TL hibe verilecek birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.

3.000 TL HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

3 bin TL destek verilecek ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.