Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı için geri sayım başladı. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarında zam görecek olan memur ve emekliler, beşinci enflasyon verisini yakından takip ediyor. Enflasyon oranı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir? 2021 Mayıs ayı enflasyon oranına ilişkin beklenti anketi sonuçlarını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Yılın beşinci enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları netlik kazanmaya başlayacak. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Mayıs ayı enflasyon oranı, 3 Haziran 2021 Perşembe günü açıklanacak. 2021 yılının ilk beşinci enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşları netlik kazanmaya başlayacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi her ayı belirli sayıda katılan ekonomistler tarafından sonuçlanıyor. Ancak mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.
TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor.
Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
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