25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' iddiasına yalanlama

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatına dair kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Muş, ''2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatına dair kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Muş, ''2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Muş'un açıklamaları:

"Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.

Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA