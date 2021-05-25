Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatına dair kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Muş, ''2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Muş'un açıklamaları:

"Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.

Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır."