24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Bakan Yanık: 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 3 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplam 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Bakan Yanık: 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Yanık, söz konusu sosyal yardım programlarıyla çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve lohusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek, toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi. Bakan Yanık ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacaklarını kaydetti. Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Mayıs itibarıyla diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

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