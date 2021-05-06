Son dakika: Sosyal destek ödemesi alanlara müjde! Bakan Yanık açıkladı: Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak
Son dakika haberine göre Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri vatandaşların hesabına yatmaya başladı. 12 Mayıs’a kadar süreç tamamlanacak. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Hükümet, pandeminin başladığı ilk günden bu yana olduğu gibi kapanma döneminde de sosyal desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlara kolaylıklar sunmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Ödemeler dün itibarıyla başladı, 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılacak. Çocukların üstün yararı doğrultusunda korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Yanık, "Mayıs ayı içinde SED alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız.
Çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümelerini önemsiyoruz. Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz.
SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
- Kafa karıştıran açıklama geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...
- SGK o parayı anında ödüyor! Milyonlarca için geçerli, 4000 TL hesaplarda! Tek tek sıralandı...
- Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...
- Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...
- Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...
- Ve sonunda açıklandı! 1161 TL ödeme yapılacak! Bayramdan önce tamamlanmış...
- Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...
- Survivor adalar karışacak mı 2021? Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oldu? Ünlüler - Gönüllüler...
- Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...
- 1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...