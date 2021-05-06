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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sosyal destek ödemesi alanlara müjde! Bakan Yanık açıkladı: Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak

Son dakika: Sosyal destek ödemesi alanlara müjde! Bakan Yanık açıkladı: Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak

Son dakika haberine göre  ve Ekonomik Destek ödemeleri vatandaşların hesabına yatmaya başladı. 12 Mayıs’a kadar süreç tamamlanacak. Bu kapsamda ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ödemelerinin 'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Sosyal destek ödemesi alanlara müjde! Bakan Yanık açıkladı: Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak

Hükümet, pandeminin başladığı ilk günden bu yana olduğu gibi kapanma döneminde de desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlara kolaylıklar sunmaya devam ediyor.


Bu kapsamda ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ödemelerinin 'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Ödemeler dün itibarıyla başladı, 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılacak. Çocukların üstün yararı doğrultusunda korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Yanık, "Mayıs ayı içinde SED alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız.



Çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümelerini önemsiyoruz. Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz.


SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor" diye konuştu.

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