23 Mayıs 2021, Pazar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber ve A Para'ya konuk oluyor: Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , yarın katılacağı ve ortak yayınında, ve doğal gaz çalışmaları, ve vadeli elektrik piyasası konularında değerlendirmelerde bulunacağını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber ve A Para'ya konuk oluyor: Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız

Bakan , Twitter hesabından, 24 Mayıs'ta saat 12.00'de katılacağı ve ortak yayınına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımız... Sakarya Gaz Sahası'ndaki son gelişmeler... Yenilenebilir enerji, YEKA yarışmalarımız... Vadeli Elektrik Piyasası..."

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