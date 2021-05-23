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Emekli için kazanç mevsimi! Bayram ikramiyesi, seyyanen zam...

Emekliler için kazanç mevsimi geldi. Bu yaz memurlar ve memur emeklileri için hareketli geçecek. Önümüzdeki 2 yılın yol haritasının çizileceği toplu sözleşme görüşmelerinde hem zam oranları hem de sosyal haklar görüşülecek. İşte talepler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Emekli için kazanç mevsimi! Bayram ikramiyesi, seyyanen zam...

Bu yaz memurlar ve memur emeklileri için hareketli geçecek. Önümüzdeki 2 yılın yol haritasının çizileceği toplu sözleşme görüşmelerinde hem zam oranları hem de sosyal haklar görüşülecek. İşte talepler...

EMEKLİLER
● YÜZDELİ zamlara ilave seyyanen zam yapılsın.


● AİLE yardımı emeklilikte de devam etsin.
● ÜCRETSİZ toplu taşımada yaş sınırı kalksın.


ikramiyesi artışı kurala bağlansın.
● AYNI unvanlı kadro ya da görevden emekli olanların maaş farkları ödemeyle giderilsin.


● KAMUNUN eğitim ve dinlenme tesisleri yüzde 50 indirimli olsun.
● EMEKLİLİK için yaşı bekleyenler ödemesin.

MEMURLAR
● YÜZDELİ zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın.


● SÖZLEŞMELİ personel kadroya geçirilsin.
● GELİR vergisi kesintisi yüzde 15 ile sabitlensin.


● BAYRAM ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.
● 3.600 ek gösterge kapsamı genişletilerek hayata geçirilsin.


● EMEKLİ ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin.

TEMMUZ'DA ZAM+FARK


Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e çıkan memur ve memur emeklilerine, 'da ise yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 3'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

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