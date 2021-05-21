Koronavirüs sonrası Bodrum'da fiyatlar uçtu! 2 milyona kiralık villa





MARKALI PROJELERDE BiR GECE BİN EURO

Bodrum'da son dönemde yapılan markalı konut ve otel projelerinde de satışın yanı sıra kiralamalar başladı. Yalıkavak'ta markalı bir projede aylık rezidans ve villa kirası 40 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. Cennet Koyu'nda dört aylık kiralama yapılan bir projede 1 Temmuz-1 Kasım döneminde 2+1 villa için 60 bin 500 euro, 3+1 villa için 77 bin euro, 4+1 villa için ise 100 bin euro talep ediliyor. Farklı dönemlerde 4+1'in 4 aylık kirası 110 bin euroya kadar çıkıyor. Bodrum Turgutreis'te lüks bir otel zincirinin bünyesinde bulunan villalarda ise haziranda 2+1'de tip villada gecelik konaklama 800 euro, 4+1'de ise bin euro olarak uygulanıyor. Sezonun yoğun olduğu temmuz ve ağustosta tüm villaların dolu olduğu belirtiliyor.