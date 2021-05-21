Son dakika: Başkan Erdoğan müjdelemişti | Kovid-19 salgını nedeniyle verilecek hibe desteği kararı Resmi Gazete’de
Son dakika ekonomi haberleri... Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı.
5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.
Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.
İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.
İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar
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