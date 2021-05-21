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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan müjdelemişti | Kovid-19 salgını nedeniyle verilecek hibe desteği kararı Resmi Gazete’de

Son dakika: Başkan Erdoğan müjdelemişti | Kovid-19 salgını nedeniyle verilecek hibe desteği kararı Resmi Gazete’de

ekonomi haberleri... ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ile işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar ’ın imzasıyla ’de yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan müjdelemişti | Kovid-19 salgını nedeniyle verilecek hibe desteği kararı Resmi Gazete’de

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ve işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı.

5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.

'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.

Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

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