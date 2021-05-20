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BES'te yeni dönem! 18 yaş altını yakından ilgilendiriyor

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi'ni güçlendirmeye yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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BES'te yeni dönem! 18 yaş altını yakından ilgilendiriyor

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ni güçlendirmeye yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlıyor.

Ebeveynler, çocukları adına sistemde birikim yapabilecek.

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