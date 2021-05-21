Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek intibak formülü: 355 TL zam!
Emekli için intibak zammı formülü! Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talep edilecek. Çıkacak karar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de umut olacak...
Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, bu yaz yeniden gündeme oturacak.
Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak.
Bu talep, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.
Memur emeklileri, Memur-Sen'in bu yaz yapılacak toplu sözleşmeye de aynı talebi taşımasını bekliyor.
YENİDEN MASADA
Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
355 TL ZAM
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanacağını belirtiyor.
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