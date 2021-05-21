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Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek intibak formülü: 355 TL zam!

Emekli için intibak zammı formülü! Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talep edilecek. Çıkacak karar, ve emeklilerine de umut olacak...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek intibak formülü: 355 TL zam!

Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, bu yaz yeniden gündeme oturacak.

Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak.

Bu talep, tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

Memur emeklileri, Memur-Sen'in bu yaz yapılacak toplu sözleşmeye de aynı talebi taşımasını bekliyor.

YENİDEN MASADA


Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, ve emeklilerine de umut olacak. Bu durumda onlara da intibak için yasa çıkarılması gündeme gelecek.

355 TL ZAM
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. , intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanacağını belirtiyor.

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