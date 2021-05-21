Geliri az olana GSS kolaylığı: Primi devlet ödüyor
Devlet gelir darlığı yaşayan vatandaşlara GSS kolaylığı sağlıyor. Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 107 lira primle Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına girerken, geliri az olanların primini devlet ödüyor. Çocuklar, gençler şartsız kapsama alınırken, prim borcu olanlara da imkan sunuluyor. İşte o imkanlar...
Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 107 lira primle Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına girerken, geliri az olanların primini devlet ödüyor.
Çocuklar, gençler şartsız kapsama alınırken, prim borcu olanlara da imkan sunuluyor. İşte o imkanlar...
AİLE BOYU SAĞLIK:
Sosyal güvencesi olmayanlar 107,33 lira primle ailece GSS kapsamına alınıryor.
YOKSULUN PRİMİ DEVLETTEN:
Gelir testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bin 192 liranın altında çıkanların primini devlet ödüyor.
ÇOCUKLAR KAPSAMDA:
18 yaş altı bütün genç ve çocuklar da GSS kapsamında yer alıyor.
GENÇLERE 2 YIL MUAFİYET:
Gençlerin mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor. Lise mezunlarının yaş sınırı 20, üniversitelilerin ise 25.
BORÇLU DA İMKAN:
Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlıktan ücretsiz yararlanabiliyor.
KAPILAR AÇIK:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!
- Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...
- Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?
- Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Melike İpek Yalova diziden ayrılacak mı? O isim duyurdu...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Transfer...
- Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...
- Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...
- Kredi kartı kullananları kapsıyor! Borcun bitmesini etkilemiyor! Asgari ödeme tutarı...
- Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...
- İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...
- Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?
- Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...