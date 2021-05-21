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Geliri az olana GSS kolaylığı: Primi devlet ödüyor

Devlet darlığı yaşayan vatandaşlara kolaylığı sağlıyor. Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 107 lira primle (GSS) kapsamına girerken, geliri az olanların primini devlet ödüyor. Çocuklar, gençler şartsız kapsama alınırken, prim borcu olanlara da imkan sunuluyor. İşte o imkanlar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Geliri az olana GSS kolaylığı: Primi devlet ödüyor

Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 107 lira primle () kapsamına girerken, geliri az olanların primini devlet ödüyor.

Çocuklar, gençler şartsız kapsama alınırken, prim borcu olanlara da imkan sunuluyor. İşte o imkanlar...

AİLE BOYU SAĞLIK:


Sosyal güvencesi olmayanlar 107,33 lira primle ailece GSS kapsamına alınıryor.

YOKSULUN PRİMİ DEVLETTEN:


testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bin 192 liranın altında çıkanların primini devlet ödüyor.

ÇOCUKLAR KAPSAMDA:


18 yaş altı bütün genç ve çocuklar da GSS kapsamında yer alıyor.

GENÇLERE 2 YIL MUAFİYET:


Gençlerin mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor. Lise mezunlarının yaş sınırı 20, üniversitelilerin ise 25.

BORÇLU DA İMKAN:


ve GSS prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlıktan ücretsiz yararlanabiliyor.

KAPILAR AÇIK:


Vatandaşlara 2 bin 400'ü aşkın sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet veriliyor. 9 bin ilaç da ödeme listesinde.

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