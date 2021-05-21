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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali vermişti! Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında yeni petrol ve gaz müjdesi gelebileceğine yönelik sinyali gözleri denizlere çevirdi. Sondaj ve sismik araştırma yapılan Karadeniz’de 40 kuyu daha açılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali vermişti! Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Karadeniz'de süren sondaj çalışmalarında yakında müjdeler alınabileceği sinyalini vermesinin ardından gözler bir kez daha denizlerdeki çalışmalara çevrildi.

Sondaj ve sismik araştırma gemileri bir yandan Karadeniz'de yeni kuyular açmayı sürdürürken, bir yandan da Doğu Akdeniz'de gemiler harıl harıl çalışıyor.


ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR
Gözlerin çevrildiği çalışmalar ise hem Karadeniz'de hem de Doğu Akdeniz'de tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Fatih'in 405 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfine imza attığı Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları sürüyor.

Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve -1 kuyuları açıldı. Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise yapacak.

Kanuni, 5 Mayıs'ta 'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak.

AMASRA-1'DE ÇALIŞILIYOR
'nin çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ederken, Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına devam ediyor. Fatih burada son kuyu derinliğine ulaşırken, formasyon değerlendirme testleri ise devam ediyor.

bir yandan da Karadeniz gazının ilk fazını Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirmeye çabalarken, Enerji Bakanı 'in de daha önce ifade ettiği gibi bölgede 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençlerle bir araya geldiği programda, 5 adet sondaj ve sismik araştırma gemisinin çalışmalarında yakında müjdeler gelebileceğini söylemişti.


ERTUĞRUL GAZİ TÜRKİYE'YE ULAŞTI
Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini artıracak Ertuğrul Gazi Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) Gemisi de geçtiğimiz ay Türkiye'ye ulaştı ve Hatay/Dörtyol Limanı'na demirledi.

Ertuğrul Gazi FSRU gemisi 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip. Gaz formundaki miktarı 102 milyon metreküpe eşit. Ertuğrul Gazi günde 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle, dünyada gazlaştırma kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Gemi son teknoloji gazlaştırma altyapısına sahip.

YAVUZ GEMİSİ BAKIMDA
'nin bir sonraki sondajı için 'nda periyodik bakımları ise devam ediyor.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ise Doğu Akdeniz'de sismik tarama çalışmalarına devam ediyor.

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