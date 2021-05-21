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Son dakika: Türk gemileri doğalgaz arıyor! Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak

A Haber
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Giriş: 21.05.2021 09:42
Güncelleme:21.05.2021 09:49
Son dakika haberi... Sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz bir yandan Karadeniz'de yeni kuyular açmayı sürdürürken, bir yandan da Doğu Akdeniz'de harıl harıl çalışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında yeni petrol ve gaz müjdesi gelebileceğine yönelik sinyali gözleri denizlere çevirdi. Sondaj ve sismik araştırma yapılan Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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