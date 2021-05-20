İstanbul'un en pahalı ilçeleri | Bu bölgelerde evi olanlar dikkat! Fiyatlar uçtu! İşte nedeni

"PANDEMİNDEN DOLAYI TALEP OLUŞTU"

Aşa, Sarıyer'de ise yalıların ön plana çıktığını belirterek, "Şu anda hem pandemi dönemine yönelik, hem de depreme dayanıklı bir bölge, İstanbul'un en sağlam zemini bildiğimiz kadarıyla orası. Hem Boğaz manzarası, hem yalı, hem müstakil bahçeli evler, yeşillik, orman bunun içinde. Zekeriyaköy, Kilyos, Demirciköy gibi sayfiye alanları ki, müstakil bahçeli evlerin yoğun olduğu, sitelerin yoğun olduğu mahalleler. Bunlarda şu anda talep gördüğü için, önceden deprem dolayısıyla, son 1 yıldır da pandemiden dolayı talep oluştu. Bakırköy'de sahil kesiminde çok sayıda site yapıldı. O sitelerde yüksek bedelden, denize sıfır, ana cadde üzerinde, tamamen deniz manzaralı, bunlar yükseltiyor fiyatları. Bakırköy'de aynı Beşiktaş gibi eski yerleşim alanı olan kısımlarda fiyatlar öyle çok uçuk kaçık değil yani bugün 600-700 bin liraya 2 oda 1 salon bir evi kolaylıkla bulabilirsiniz. Beşiktaş'ın içinde çarşı olan bölgede metrekare fiyatları 10-12 bin lira civarında ama Beşiktaş ortalaması şu anda 25-26 bin lira. Bebek'te Ulus'ta 30-40-50 bin liraya kadar çıkıyor. Bakırköy'ün aynı merkezi Beşiktaş ile aynı özelliği taşıyor, yine metrekaresi 10-12 bin civarında. Yeşilyurt, Florya, Ataköy'e gittiğiniz zaman 15-25 bine çıkabiliyor. Zekeriyaköy'e, Kilyos'a gideyim, bir yalı alayım, villa alayım değiniz zaman iş değişiyor, metrekare fiyatları 20-25 bin civarında ancak bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.