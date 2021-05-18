Son dakika: Milli Nükleer Reaktör için düğmeye basıldı! TÜBİTAK çalışma başlattı
Son dakika haberine göre Türkiye, "milli reaktörle" nükleer teknoloji kulübüne giriyor. Milli Nükleer Reaktör Projesi için ilk adım atıldı. Nükleer enerjinin etkin kullanımını sağlayacak 4. Nesil ergimiş tuz reaktörü projesi için TÜBİTAK çalışma başlattı.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Bu reaktörler bizim gibi toryum zengini bir ülke için büyük avantajlar içeriyor.
Beş yıl içinde çalışacak prototipi ortaya çıkaracağımızı tahmin ediyorum, 10 milyon dolarlık bir katkı ile prototipi yapabiliriz. Toplam 20-30 megavat bir ünite zor yerlerde kurulan kalekol, askeri birlik, üstlerin enerji, ısınma ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.
ULUSAL REAKTÖR İÇİN İLK ADIM ATILDI
Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi ile yaklaşık 8 yıldır firmaların ciddi tecrübe kazandığını belirten Özdebir, "Nükleer santral değil enerji üreten reaktörü yapmak istiyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK'ta ergimiş tuz reaktörüne yönelik çalışma başlattı. Yerli sanayimizle bir test reaktörü geliştirmek istiyoruz. Enerji bağımlılığımızı sıfırlayabilecek bir proje" dedi.
Bu reaktörlerin kullanılabileceği kritik noktalara dikkat çeken Özdebir, "Terörle mücadele kapsamında dağların başında ulaşımı zor yerlerde askeri birlikler, kalekollar, üslerimiz var.
Isınma ve enerji ihtiyaçlarını 20-30 megavat ünite ile bu ihtiyaçlar karşılanabilir. Gemilerde, denizaltılarda kullanılabilir. Data toplama merkezlerinde kesintisiz güç kaynağı olarak kullanılabilir" şeklinde konuştu.
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