Son dakika: Milli Nükleer Reaktör için düğmeye basıldı! TÜBİTAK çalışma başlattı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Bu reaktörler bizim gibi toryum zengini bir ülke için büyük avantajlar içeriyor.

Beş yıl içinde çalışacak prototipi ortaya çıkaracağımızı tahmin ediyorum, 10 milyon dolarlık bir katkı ile prototipi yapabiliriz. Toplam 20-30 megavat bir ünite zor yerlerde kurulan kalekol, askeri birlik, üstlerin enerji, ısınma ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.