18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 daraldı

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 daraldı

ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 daraldı. Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla ocak-mart döneminde çeyreklik bazda ise yüzde 1,3 azaldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
ABONE OL
Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 daraldı

Japonya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 geriledi. Söz konusu veri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,1 düşüş kaydetti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,6 ve çeyreklik yüzde 1,2 daralmasını bekliyordu.

Japonya ekonomisi, geçen yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde çeyreklik bazda sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 2,8 büyüme kaydetmişti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin son 3 çeyrektir ilk kez daralmasında, halihazırda 9 eyalette uygulanan olağanüstü hal uygulamasının etkili olduğunu belirterek, aşılama sürecinde geride kalınmasının yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'nı tehlikeye attığını kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA