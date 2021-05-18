Mercan Kimya halka arz ediliyor

Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın, bu süreci değerlendirdi; "Bilindiği gibi Mercan Kimya, 20-21 Mayıs tarihlerinde Halka Arz ve Talep Toplama Sürecine katılmış bulunuyor. 2020 yılı verilerine göre sektöründe ihracat lideri olan Mercan Kimya, 23 sektörde kullanılan parafin konusunda sektörünün İlk ve Tek Ar-Ge Merkezi unvanına sahiptir. Bugüne kadar, 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olan şirketimizin 2020 cirosu içindeki yurt dışı satış payı %39'dur. Mercan Kimya, 2018 ihracatını 2019 yılında %99 artırırken bu artış, 2020 yılında 2019'a göre %129 oldu. Böylece şirketimiz; 2020 ihracatını 2018 yılına göre 4,5 kat artırmayı başardı."

SLOGANIMIZ; MERCAN KİMYA HER YERDE

Harun Aydın sözlerine şöyle devam etti; "Merwax markamızı ve Türk Malı imajını dünyada geliştirmek üzere Turquality®️ desteklerinden faydalanmaya devam etmekteyiz. Mercan Kimya; Orman, Tekstil, İnşaat, Otomotiv, Kozmetik, Ev Dekorasyon, Mobilya, İzolasyon, Makine, Kablo, Kauçuk, Ambalaj, Ziraat, Tıp, Teknoloji, Kişisel Bakım ve daha birçok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak kullanılan parafin, parafin emülsiyonları, vazelin ve likit parafin üreten, sektöründe öncü bir kuruluştur. Biosidal ürünlerin üretimi ile dezenfektan pazarına girmek üzere, yatırımlarını tamamlamış olan şirketimiz, ruhsat onayları tamamlandığında üretim ve satış faaliyetlerine başlayacaktır. Şirketimizin 2020 yılı verileri incelendiğinde, kapasite kullanım oranının %38 olduğu görülmekte ve bu sayede ölçekli kapasitesi ile hacmi 9 milyar USD'yi aşan dünya wax ve parafin pazarlarında büyümek üzere yoluna devam etmektedir. Bununla birlikte, kendi sektörümüzde İlk ve Tek Ar-Ge Merkezimiz ile ürün geliştirmenin ötesine geçerek, parafin dünyasının geleceği olan nano-emülsiyon teknolojisine yatırım yapmaya devam etmekteyiz. Ölçekli hacmi sebebiyle Mercan Kimya, birçok ülke ve coğrafyadan hammadde tedariki yaparak, kaynak çeşitlendirme çalışmaları ile tedarik zinciri süreçlerini çözümlemiştir. Projeci kimliğimizi; A3 ile Problem Çözme Teknikleri ve Kaizen Metodolojisini kullanarak içselleştirmek üzere, sistematik çalışmalar yapmaktayız. Endüstri 4.0 çağında, kendine özgü üretim otomasyon sistemlerini disiplinli bir şekilde geliştirip, teknolojik üretim süreçlerine her zaman yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ar-Ge Merkezimizin yaptığı öncü çalışmalar sayesinde, parafin emülsiyonunun kalite değerlerini artırırken, tüketimini azaltan ürünler geliştirerek, karbon ayak izini küçülten çalışmalara ilave olarak, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin önemli bir kısmını kurduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarından (GES) sağlıyoruz. Böylelikle karbon ayak izimizi küçülterek, çevreye karşı sorumluluk bilinci ile iş süreçlerimizi sürdürüyoruz.

HALKA ARZ TARİHİ 20-21 MAYIS

Aydın; "Şirketimiz, Halka Arz süreçlerinde ortaya çıkacak gelirlerin tamamını sermaye artırımı olarak değerlendirecektir. Böylece Halka Arz'dan elde edilecek fonun tamamı; tesis ve depo yatırımı, işletme sermayesi ihtiyaçları ve finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır. Şirketimiz, hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmesini takip eden bir yıl boyunca, şirket bedelli sermaye artırımı yapmayacak olup, ortaklarımız ekstra pay satışında bulunmayacaklardır. Halka Arz süreci borsada satış yoluyla ve eşit dağıtım olarak, 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleşecektir. Halka Arz'a katılan kişi sayısı ile gelen talep, fiyat ve miktara göre, Borsa İstanbul tarafından belirlenecek tek bir halka arz fiyatı üzerinden tüm yatırımcılar aynı fiyattan pay satın alabileceklerdir. Halka Arz sürecinde herhangi bir bireysel veya kurumsal yatırımcı grubuna farklı bir fiyat ve oran uygulanmayacaktır. Belirlenen halka arz fiyatı ve üstündeki fiyatlardan emir ileten tüm yatırımcılara, Borsa İstanbul tarafından ve tek bir fiyat üzerinden eşit bir şekilde dağıtım yapılacaktır." ifadelerini kullandı.